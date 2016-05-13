Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Fyldig og kraftfuld lyd
Oplev uafbrudt lytning til dine CD/MP3/WMA-sange med 140 W RMS udgangseffekt. Forlæng din musiknydelse ved at lytte til dine sange hjemme via USB-lagerenhed - med direkte USB
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minicadena Hi-Fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minicadena Hi-Fi
Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Mini-HiFi-systeem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Mini-HiFi-systeem
gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minichaîne hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minichaîne hi-fi