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Udgået

Mini Hi-Fi System

FWM210/12

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Fyldig og kraftfuld lyd

Oplev uafbrudt lytning til dine CD/MP3/WMA-sange med 140 W RMS udgangseffekt. Forlæng din musiknydelse ved at lytte til dine sange hjemme via USB-lagerenhed - med direkte USB

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Besat af lyd

Fyldig og kraftfuld lyd

Digital indstilling for faste stationer

Digital indstilling for faste stationer

Samlet udgangseffekt på 140 W RMS

Samlet udgangseffekt på 140 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minicadena Hi-Fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minicadena Hi-Fi

20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Mini-HiFi-systeem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Mini-HiFi-systeem

14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minichaîne hi-fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM210 Minichaîne hi-fi

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