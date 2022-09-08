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Udgået
HD8834/01
5 drikke
Integreret mælkekande
Sort
Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.
Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Det justerbare kaffeudløb på vores espressomaskiner passer til alle kopper og forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at din espresso altid serveres ved den rette temperatur, samtidig med, at maskinen altid er ren.
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