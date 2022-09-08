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  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
  • Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde

Udgået

3100 SeriesFuldautomatisk espressomaskine

HD8834/01

Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde
Få den perfekte espresso og cappuccino fra friske bønner takket være 100 % keramiske kværne, og vælg styrke, temperatur og varighed på det intuitive display. Du får din varme cappuccino med ét tryk takket være den integrerede mælkekande.
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Med vores intuitive display

Espresso og cappuccino med ét tryk – på din helt egen måde

  • 5 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Sort

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De er meget hårde og præcise, så du kan nyde mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din fuldautomatiske espressomaskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Tilpas kaffeudløbet til en hvilken som helst kop

Tilpas kaffeudløbet til en hvilken som helst kop

Det justerbare kaffeudløb på vores espressomaskiner passer til alle kopper og forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at din espresso altid serveres ved den rette temperatur, samtidig med, at maskinen altid er ren.

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