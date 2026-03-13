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3100 Series Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
Support
HD8834/01
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Quick start guide Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8834/01 - English (US)
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Milk TwisterMælkeskummer
Låg til mælkekande
Låg til beholder til kaffebønner
Bryggeenhed
Skuffe til kafferester
Vanddyse
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Vandtank
Komplet mælkekaraffel
Philips låg til mælkekande
Mælkeslange
Mælkeslangetilslutning
Drypbakkedæksel
Mælkebeholder
Låg på mælkekande
Kaffemåleske
Drypbakke
Kaffegrumsbeholder
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Komplet mælkekande
Lille vandfilter
Der er kaffepulver under Philips-espressomaskinens bryggeenhed
Kan ikke justere kværnens indstilling på min Philips-espressomaskine
Der er ingen vandgennemstrømning fra tanken i min Philips-espressomaskine
Jeg kan ikke sætte bryggeenheden i min Philips-espressomaskine
Kaffepuckene i min Philips-espressomaskine er våde
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