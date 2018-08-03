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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
6 drikke
Integreret mælkekande
Rustfrit stål
AquaClean
Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
AquaClean er vores patenterede vandfilter, der er designet til at forbedre kvaliteten af din kaffe ved at rense vandet. Det forhindrer også kalkaflejringer i kaffemaskinens vandkredsløb: Bryg op til 5.000* kopper uden afkalkning ved at udskifte filteret regelmæssigt.
5.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Giorgos
03/08/2018
Ελλάδα
Παρα πολυ καλη μηχανη!
Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Mezitos
14/01/2018
Portugal
Excelente
Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine
megustas
09/12/2017
Ελλάδα
ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre