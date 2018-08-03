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  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
  • Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.

Udgået

Saeco IncantoFuldautomatisk espressomaskine

HD8917/01

5
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.
Saeco Incanto sætter en ny standard i sin klasse. Den raffinerede forside i rustfrit stål indeholder italiensk teknologi af høj kvalitet, som er udviklet til at brygge en himmelsk kop kaffe hver eneste gang. Dine kaffebønner er endelig blevet hørt.
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Lækker Latte Macchiato med et tryk på en knap

Elegant design. Imponerende kaffekvalitet.

  • 6 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Rustfrit stål

  • AquaClean

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.

Du har 6 drikke lige ved hånden

Du har 6 drikke lige ved hånden

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Med AquaClean, der giver op til 5.000* kopper uden afkalkning

Med AquaClean, der giver op til 5.000* kopper uden afkalkning

AquaClean er vores patenterede vandfilter, der er designet til at forbedre kvaliteten af din kaffe ved at rense vandet. Det forhindrer også kalkaflejringer i kaffemaskinens vandkredsløb: Bryg op til 5.000* kopper uden afkalkning ved at udskifte filteret regelmæssigt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

03/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Παρα πολυ καλη μηχανη!

Πολυ καλη μηχανη, ευχρηστη και αρκετα αξιοπιστη. Την εχω δυο χρονια και εχει φτιαξει απειρους καφεδες!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

14/01/2018

Portugal

Portugal

Excelente

Impecável, excelente, pratico, linda, muito bom café! Recomendo vivamente! Espero que tenha uma vida longa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Super-automatic espresso machine

09/12/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΩΡΑΙΟ ΚΑΦΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ MAINTANACE KIT (φιλτρο, κλπ παρεκλομενα).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Incanto HD8917/01 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  2. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre