Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.