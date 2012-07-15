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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3520/12

3.8

| (26) Anmeldelser

Besat af lyd

Få biografens fulde kraft i dit hjem! Kraftfulde højttalere med basrør og high definition HDMI 1080p-upscaling forstærker din hjemmebiografoplevelse.

Se alle fordele

Kraftfuld biograflignende lyd med dyb bas

Besat af lyd

  • HDMI 1080p

Kraftfulde højttalere med basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med basrør giver fremragende lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Tekniske specifikationer

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3.8

ud af 5

26

Anmeldelser

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre

13/08/2016

Deutschland

Deutschland

Für mich ausgezeichnet

Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home Entertainment-System

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