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Udgået
HTS3520/12
Besat af lyd
Få biografens fulde kraft i dit hjem! Kraftfulde højttalere med basrør og high definition HDMI 1080p-upscaling forstærker din hjemmebiografoplevelse.
HDMI 1080p
En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.
3.8
ud af 5
26
Anmeldelser
ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre
Millie456
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home theatre
Tintenknall
13/08/2016
Deutschland
Für mich ausgezeichnet
Ich habe dieses Heimkinosystem sehr gerne verwendet und war auch für den einfachen Heimgebrauch sehr zufrieden. Die Lautstärke und Klangqualität waren für mich gut und auch ausreichend, ich wollte ja auch keine Kinoveranstaltung aufführen. Die Bedienbarkeit war einfach und sehr leicht verständlich. Leider hat sich das Gerät jetzt verabschiedet da es sich nicht mehr einschalten lasst. Der Powerbutten blinkt nur noch und das war es dann schon. Leidet ist die Garantie vor drei Monaten abgelaufen so dass ich mir wohl etwas neues zulegen muss, was ich mir eigentlich nicht leisten kann. Schade ist ausserdem das noch eine CD im Laufwerk liegt und ich diese jetzt nicht mehr rausbekomme.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3520 5.1 Home Entertainment-System