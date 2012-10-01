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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS5561/12

3.5

| (25) Anmeldelser

Nyd den kraftfulde hjemmebiograf med 3D-vinklede højttalere

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3D-vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder 3D Blu-ray på det innovative Philips HTS5561-hjemmebiografsystem.

Se alle fordele

Besat af lyd

Nyd den kraftfulde hjemmebiograf med 3D-vinklede højttalere

  • 3D Blu-ray

  • Klar til iPod/iPhone

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod

Trådløse baghøjttalere (ekstraudstyr) giver placering uden rod

Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

25

Anmeldelser

01/10/2012

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

01/10/2012

Nederland

Nederland

Oke

Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

23/08/2012

Nederland

Nederland

gewoon goed

prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.

  2. Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.