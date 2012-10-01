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Udgået
HTS5561/12
Nyd den kraftfulde hjemmebiograf med 3D-vinklede højttalere
Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3D-vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder 3D Blu-ray på det innovative Philips HTS5561-hjemmebiografsystem.
3D Blu-ray
Klar til iPod/iPhone
3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.
Trådløse baghøjttalere giver dig skalerbarhed og mobilitet, når du placerer dine højttalere i rummet. De er udviklet med interferensfri teknologi og giver dig surround-lydens renhed uden grimme ledninger.
Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.
3.5
ud af 5
25
Anmeldelser
Cor78
01/10/2012
Nederland
Bekræftet køber
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5561 5.1 home cinema
Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.
Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.