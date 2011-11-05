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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS5590/12

3.7

| (11) Anmeldelser

Besat af lyd

Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3-retnings vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder Blu-ray, på Philips' innovative hjemmebiografsystem i 5000-serien

Se alle fordele

Sand biografoplevelse med jævnt fordelt lyd

Besat af lyd

  • 3D-vinklede højttalere

  • Blu-ray-afspilning i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet

3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

-

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

11

Anmeldelser

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home theater

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.