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Udgået
HTS5590/12
Besat af lyd
Maksimer din lydoplevelse i hjemmebiografen med dynamiske 3-retnings vinklede højttalere! Afspil al din yndlingsunderholdning, herunder Blu-ray, på Philips' innovative hjemmebiografsystem i 5000-serien
3D-vinklede højttalere
Blu-ray-afspilning i 3D
Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.
3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograflignende surroundlyd.
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3.7
ud af 5
11
Anmeldelser
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home theater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5590 5.1 Home Entertainment-System