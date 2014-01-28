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Udgået
Nyd biografens fulde kraft i dit hjem
Dette system leverer billeder i high definition og surround sound i et elegant design med metal-finish i aluminium af høj kvalitet. Højttalerne leverer hi-fi-surround sound, så du får en biograflignende oplevelse i dit hjem.
Blu-ray-afspilning
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.
DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.
Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Scener kommer til live, mens detaljerne springer lige ud imod dig, bevægelser bliver glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray leverer også ukomprimeret surround-lyd – så din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør desuden indbygning af en række interaktive muligheder. Problemfri navigering under afspilningen og andre spændende funktioner som f.eks. pop-up-menuer giver home entertainment helt nye dimensioner.
3.9
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7540 5.1 home cinema