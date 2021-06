Touch screen gør det nemt at navigere.

Touch screen-kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapperne på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter touch screen-brugerfladen vises på LCD-skærmen med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch screen-betjening kombinerer LCD-skærmteknologien med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.