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Udgået
MCM305/12
Besat af lyd
Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.
30 W
RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.
3.7
ud af 5
13
Anmeldelser
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM305 Classic-microgeluidssysteem