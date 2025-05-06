Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Shavere til ansigtet
Alle serier
Shaver series 7000 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Udgået
Support
S7783/59
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Lynvejledning
Data Act Document
Alle (12)
Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Er min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Patron til kapsel til hurtig rengøring
Shavers Rensebørste
Shaver 7000Beslag
Shaver series 5000Skærenhedens bund
ShaverJusterbar skægstyler 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Næsehårtrimmer
ShaversOpladeholder
ShaversRensekapsel
Shaver Etui
ShaversBeskyttelseshætte
Shaver series 7000, 5000Ekstra udskiftningsskær
Holder til skær
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Jeg kan ikke knytte min Philips-shaver til GroomTribe-appen
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt
Service og udskiftning
Få dit defekte produkt serviceret eller udskiftet
Garanti
Vores produktgarantipolitikker
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig