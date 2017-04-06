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Udgået
SHB5900BK/00
Fyldig bas overalt
De kompakte SHB5900 Bluetooth®-øretelefoner leverer kraftfulde drivere med op til 6 timers nydelse af trådløs musik. Med MusicChain-funktionen kan du dele din musik med vennerne ved parring med andre MusicChain-aktiverede øretelefoner.
8mm drivere/lukket bagside
In-ear
NFC
Par dine hovedtelefoner med enhver Bluetooth-enhed for at nyde krystalklar musik - trådløst.
Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.
Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.
4.1
ud af 5
18
Anmeldelser
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
tuningchipgti2012
16/04/2016
Deutschland
Super Klang.
Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
De faktiske resultater kan variere