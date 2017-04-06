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Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Anmeldelser

Fyldig bas overalt

De kompakte SHB5900 Bluetooth®-øretelefoner leverer kraftfulde drivere med op til 6 timers nydelse af trådløs musik. Med MusicChain-funktionen kan du dele din musik med vennerne ved parring med andre MusicChain-aktiverede øretelefoner.

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Trådløs med fremragende lyd og den perfekte pasform

Fyldig bas overalt

  • 8mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

  • NFC

Understøttelse af Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Understøttelse af Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Par dine hovedtelefoner med enhver Bluetooth-enhed for at nyde krystalklar musik - trådløst.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og store – med en brugertilpasset og perfekt pasform.

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring

Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

18

Anmeldelser

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

16/04/2016

Deutschland

Deutschland

Super Klang.

Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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