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Udgået

Ørestykkehovedtelefoner

SHE3010BK/00

5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Ekstra bas
Philips SHE3010-hovedtelefoner med bløde ørepuder giver en blød og behagelig pasform. Fås i levende, iøjnefaldende farver, der passer til din stil.
Se alle fordele

Blødt design til behagelig pasform

Ekstra bas

  • 14,8 mm drivere/åben bagside

  • Øretelefon

Flexi-Grip, designet til at holde

En blød, fleksibel del beskytter kabelforbindelsen mod beskadigelse, der ellers kunne opstå ved gentagen bukning.

Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere allround lydkvalitet.

Blød krop, der sikrer en komfortabel pasform

Hovedtelefonens gennemsigtige, gummibelagte krop former sig omkring ørets form og giver en behagelig lytteoplevelse.

Tekniske specifikationer

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5.0

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

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03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Fordele

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Ulemper

Keine

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Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3010WT Earbuds

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03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

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Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3010BK Earbuds

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21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Fordele

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Ulemper

Niet meer verkrijgbaar :(

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Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

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