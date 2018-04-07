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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
11 drikke
Integreret, førsteklasses mælkekande
Sølvfarvet
AquaClean
Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Det avancerede display viser dig alle relevante oplysninger, så du nemt kan interagere med maskinen og få den bedste ydeevne. Kombinationen af ikoner og tekst leder dig gennem alle tilpasningsmuligheder og vigtige vedligeholdelsesprocesser.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Magalhaes
07/04/2018
Portugal
Faz um excelente espresso, é funcional e prática.
Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre