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  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
  • Det største udvalg fra en kompakt maskine
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Udgået

Saeco PicoBaristoFuldautomatisk espressomaskine

SM3061/10

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Det største udvalg fra en kompakt maskine
PicoBaristo er en kompakt maskine, der forkæler kaffeelskere med sit store udvalg. Via brugergrænsefladen kan du vælge mellem masser af specialiteter med et enkelt tryk. Og med AquaClean-filteret kan du nyde op til 5.000 kopper* uden afkalkning
Se alle fordele

Nyd op til 5000 kopper* kaffe uden afkalkning

Det største udvalg fra en kompakt maskine

  • 11 drikke

  • Integreret, førsteklasses mælkekande

  • Sølvfarvet

  • AquaClean

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.

Du har 11 drikke lige ved hånden

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Forbedret styring af maskinen via det avancerede display

Forbedret styring af maskinen via det avancerede display

Det avancerede display viser dig alle relevante oplysninger, så du nemt kan interagere med maskinen og få den bedste ydeevne. Kombinationen af ikoner og tekst leder dig gennem alle tilpasningsmuligheder og vigtige vedligeholdelsesprocesser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

07/04/2018

Portugal

Portugal

Faz um excelente espresso, é funcional e prática.

Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

  2. Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre