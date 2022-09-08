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Udgået

HDMI-kabel

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

Oplev Ultra 8K opløsning ved 60 fps. Dynamic HDR giver høj kontrast og knivskarpe billeder med hurtig action. Forbedret ARC (Audio Return Channel) understøtter op til 192 kHz i 24-bit opløsning.

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Nyd den ultimative spiloplevelse

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Understøtter videoopløsning på op til 8K UHD 4320p for at levere ultimativ billedkvalitet og spiloplevelser.

60 Hz billeder pr. sekund

Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.

28 AWG ren kobbertråd giver den bedste billed- og lydkvalitet.

Materiale af høj kvalitet - 28 AWG ren kobbertråd sikrer den bedste forbindelse med minimalt tab af data.

Tekniske specifikationer

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