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Udgået
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR
Oplev Ultra 8K opløsning ved 60 fps. Dynamic HDR giver høj kontrast og knivskarpe billeder med hurtig action. Forbedret ARC (Audio Return Channel) understøtter op til 192 kHz i 24-bit opløsning.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Understøtter videoopløsning på op til 8K UHD 4320p for at levere ultimativ billedkvalitet og spiloplevelser.
Overlegen billed- og spiloplevelse med billeder med op til 60 billeder pr. sekund.
Materiale af høj kvalitet - 28 AWG ren kobbertråd sikrer den bedste forbindelse med minimalt tab af data.
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