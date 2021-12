Hvis du skal håndtere tøj med særligt kraftige folder, er et dampstrygejern en fantastisk måde at fjerne disse på dit tøj hurtigt. Fyld tanken med vand og vælg en passende indstilling til dit tøj, tjek etiketten på dit tøj for at vælge den rigtige indstilling. Læg tøjet på et strygebræt og brug lidt ekstra damp på særligt vanskelige steder. Hæng tøjet op bagefter for at sikre at det ikke danner nye folder.

Hvordan stryger man med en tøjdamper og hvordan bruger man et dampstrygejern for at få perfekt dampet tøj på få minutter? Forhåbentlig har denne artikel, givet dig de svar du har søgt, så du kan se smart og frisk ud selv på dine travleste dage.