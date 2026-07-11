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12258VPS2
Pæretype: H1
12 V, 55 W
Op til 60% bedre udsyn
Antal pærer: 2
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling