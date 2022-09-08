Større kontrast for større synlighed og sikrere kørsel

Det er af afgørende betydning hurtigt at kunne opdage og identificere vejafmærkninger og skilte ved kørsel i mørke. Med Xenon WhiteVision lyskilderne opnår du et skarpt, ensartet hvidt lys. Kombineret med en høj farvetemperatur giver lyskilderne en stærkere kontrast og bedre refleksioner fra objekter og skilte. Du vil samtidig opnå større nydelse af en mere behagelig og sikrere køreoplevelse. Det er et faktum, at mange trafikulykker på vejene skyldes overtrætte bilister, der mister koncentrationen. Dette hvidere lys hjælper dig til at kunne bevare koncentrationen og være opmærksom ved kørsel om natten.