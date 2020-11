Ingen afkalkning op til 5000 kopper*

Glæd dig over det rene vand, der giver kaffe med en fin smag, takket være det innovative AquaClean-vandfilter. AquaClean filtrerer vandet for at sikre en intens aroma og reducerer behovet for at afkalke maskinen ved at forhindre dannelsen af kalkaflejringer. Se alle fordelene