Afkalker til alle SENSEO®-maskiner

Afkalkning er et vigtigt element i vedligeholdelsen af Senseo. Det bør gøres mindst én gang hver tredje måned og op til seks gange om året! Fordelene ved at holde din Senseo fri for kalk er mange: Det sikrer, at koppen fyldes maksimalt. Du får optimal kaffetemperatur. Din Senseo afgiver mindre lyd under brygningen. Du forhindrer, at din Senseo går i stykker. Din Senseo lever længere.