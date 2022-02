Philips-halogenlyskilder er udviklet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med LED-belysningens stil og udseende, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-lyskilderne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk look i forlygtens reflektor. Et markant hvidere lys, som forbedrer komfort og sikkerhed.