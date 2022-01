Det er mere eller mindre en tradition at slutte middagen af med kaffe og dessert, når man har gæster på besøg – så hvorfor ikke kombinere de to næste gang ved at servere affogato? Affogato (også kaldet espresso affogato) er en italiensk dessert i glas, som med andre ord er kaffe med is, som serveres i et glas. Vil du gerne slutte aftenen af med en god kop kaffe? Is til den søde tand? Så er en affogato dit valg!



Hvis du ikke har prøvet at lave affogato før, er du kommet til det rette sted. Med vores trin for trin-guide har det aldrig været nemmere selv at lave denne lækre dessert lavet med is og italiensk kaffe i et glas. Så snart du ser, hvor nemt det er at lave affogato selv, bliver denne kombinerede kaffe- og isdessert det oplagte valg, næste gang du får gæster på besøg.