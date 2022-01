Hvis du gerne vil starte dagen med et shot espresso, behøver du ikke nødvendigvis at eje en espressomaskine, da der også findes alternativer som f.eks. en stempelkande.



Først skal du kværne de hele bønner og brygge espressoen, som du også ville gøre, når du laver kaffe i din stempelkande. Filtrer kaffen gennem en si eller et filter ned i en beholder. Gentag denne proces, men denne gang skal du bruge den kaffe, du lige har brygget, i stedet for vand.



Selv om der ikke dannes crema på toppen ved at lave espresso på denne måde, får du stadig en kraftig espresso at starte dagen på.



Som du kan se, kan det godt lade sig gøre at lave espresso uden at bruge en espressomaskine, men sandheden er nu engang, at din espresso smager endnu bedre, hvis du bruger en.