Hvis du får en smoothie til morgenmad hver dag, betyder det ikke, at det behøver at blive en kedelig oplevelse med tiden. Her får du syv simple smoothie opskrifter. Sunde udgaver, og så forskellige, at du aldrig får den samme slags smoothie to dage i træk.

Dag 1: Brombærsmoothie

Ingredienser:

82 gram brombær (friske eller frosne)

1 banan

180 ml yoghurt med lavt fedtindhold

1 teskefuld honning eller agavesirup

Fremgangsmåde:

Blend alle ingredienserne i en blender, indtil smoothien er glat og jævn.



Tip: Tilsæt 1 teskefuld fintrevet ingefær for en mere frisk smag.

Dag 2: Vegansk jordbærsmoothie

Ingredienser:

500 ml kokosmælk (let/lavt fedtindhold)

250 g frosne jordbær

2 spiseskefulde ahornsirup

Fremgangsmåde:

Kom alle ingredienserne i en blender. Blend, indtil du har en jævn og cremet smoothie.

Tip: Brug friske jordbær, hvis de er i sæson, og undlad ahornsirup, hvis jordbærrene er søde nok.

Dag 3: Vandmelonsmoothie

Ingredienser:

1 kg vandmelon

2 limefrugter

Fremgangsmåde:

Skræl og skær vandmelonen i tern, inden du kommer den i en blender. Tilsæt friskpresset limesaft. Blend ingredienserne. Sigt smoothien gennem en ren klud, så du fanger eventuelle kerner.

Tip: Hvis du ønsker, at smoothien får en mere dybrød farve, kan du tilsætte en stor, kogt rødbede til smoothien.