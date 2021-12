Nogle undlader at stryge silke, fordi de er bange for at efterlade mærker på grund af det varme strygejern, men den gode nyhed er, at det faktisk er muligt at stryge silke uden at efterlade mærker eller huller. Det handler bare om at vide, hvordan du stryger stoffet på en skånsom måde.

Stryg stoffet, mens det stadig er fugtigt efter at være blevet vasket, og husk at vende vrangen ud. Da stoffet er meget sart, er det en god idé at bruge en damper i stedet for et strygejern. Steam&Go Plus fra Philips er en håndholdt damper, som er skånsom og kan bruges til alle sarte materialer. Den kraftfulde damp udglatter alle rynker og folder, samtidig med at den fjerner lugt og bakterier, hvilket betyder, at du ikke behøver at vaske materialet ret ofte.