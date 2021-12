Det kan godt føles som lidt af en opgave, hvis man skal i gang med at vaske uldtrøjer. Ingen af os har lyst til at risikere, at vores yndlingstøj krymper i vask – og da slet ikke, hvis det har været dyrt (hvilket uld ofte er). Heldigvis behøver det slet ikke at være så problematisk at vaske tøj i uld; tricket er bare at vaske ulden ved den rigtige temperatur, så pletterne fjernes, uden at ulden skades samtidigt. Nedenfor finder du vores guide, som viser dig, hvordan du passer godt på dine uldtrøjer.