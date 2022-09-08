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Udgået
190V3SB5/00
V-line
19" (48,3 cm)
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
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