SmartContrast på 10000000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.