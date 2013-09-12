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Udgået
Nyd fremragende LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
V-line
20 (19,5"/49,5 cm diag.)
Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
4.3
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED