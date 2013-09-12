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Udgået

LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning

200V4LSB/00

4.3

| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!

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Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 20 (19,5"/49,5 cm diag.)

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Pladsbesparende størrelse

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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