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Udgået

LCD-skærm

220V3SB/00

Nyd fantastiske billeder

Det er en fornøjelse at bruge denne attraktive, slanke skærm. Vigtige funktioner som SmartContrast, der sikrer varme, klare billeder, gør den til et godt valg!

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Nyd fantastiske billeder

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

Attraktivt, slankt og blankt design

Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov

Tekniske specifikationer

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