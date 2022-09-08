Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

Energy Star er et amerikansk EPA-sponsoreret energieffektivitetsprogram, der også er indført i mange andre lande. Energy Star-certificering sikrer, at du køber et produkt, der lever op til de seneste standarder for strømeffektivitet, og som fungerer med den maksimale strømeffektivitet på alle betjeningsniveauer. Nye Philips-skærme er certificeret efter specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever op til eller overgår standarden. I sleep-tilstand kræver Energy Star 5.0 f.eks. mindre end 1 watt strømforbrug, hvorimod Philips-skærme forbruger mindre end 0,5 watt. Du kan få flere oplysninger på www.energystar.gov