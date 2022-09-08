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Udgået

LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

221S3UCS/00

Enkelhed med USB-skærm
Frigør dig selv med den nye Philips USB-skærm. USB 2.0-porte på din bærbare leverer digital video og kraft til din skærm via tilslutning med et enkelt kabel!
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Enkelt USB-kabel giver strøm og video

Enkelhed med USB-skærm

  • S-line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB-skærm

Tændt med det samme takket være LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

En enkelt USB 2.0-tilslutning til bærbar computer, der virker både til strøm og video

Philips USB-skærm kan vise billeder og tage strøm direkte fra din bærbare computers USB-porte med et enkelt USB-kabel. Der kræves ingen ekstra strøm- eller videokabler, hvilket betyder en simpel, enkeltkablet, strømbesparende tilslutning mellem din bærbare computer og din skærm.

Ekstra lille strømforbrug

USB-skærmen bruger særlig strømbesparende LED-baggrundsbelysning, der gør, at den ganske enkelt kan trække strøm fra USB-portene på din bærbare computer. Den bruger ca. 9 watt, hvilket betyder et strømforbrug, der er ca. 50 % lavere end hos tilsvarende standardskærme.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Hvis din bærbare computers 2xUSB-porte i sjældne tilfælde ikke har nok strøm til skærmen, er du muligvis nødt til at købe en valgfri DC-adapter.