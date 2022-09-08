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Udgået
221S3UCS/00
S-line
21,5" (54,6 cm)
USB-skærm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
Philips USB-skærm kan vise billeder og tage strøm direkte fra din bærbare computers USB-porte med et enkelt USB-kabel. Der kræves ingen ekstra strøm- eller videokabler, hvilket betyder en simpel, enkeltkablet, strømbesparende tilslutning mellem din bærbare computer og din skærm.
USB-skærmen bruger særlig strømbesparende LED-baggrundsbelysning, der gør, at den ganske enkelt kan trække strøm fra USB-portene på din bærbare computer. Den bruger ca. 9 watt, hvilket betyder et strømforbrug, der er ca. 50 % lavere end hos tilsvarende standardskærme.
Anmeldelser
Hvis din bærbare computers 2xUSB-porte i sjældne tilfælde ikke har nok strøm til skærmen, er du muligvis nødt til at købe en valgfri DC-adapter.