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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceIPS LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

231P4QPYKEB/00

Bæredygtig skærm i øko-design
Philips IPS LED-skærmen med webkamera hjælper dig med at samarbejde og kommunikere, så du sparer tid og penge.
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med webkamera sparer tid og penge

Bæredygtig skærm i øko-design

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD-skærm

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Webkamera til forbindelse og samarbejde

Indbygget webkamera og mikrofon giver dig mulighed for at se og kommunikere med dine kolleger og kunder. Denne simple løsning giver dig mulighed for at samarbejde og dele, mens du sparer på vigtige tids- og rejserelaterede omkostninger.

Tekniske specifikationer

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