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Udgået
E-line
23" (58,4 cm)
Full HD-skærm
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartImage Lite er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det viste indhold på skærmen. Med udgangspunkt i det scenarie, som du vælger, forbedrer SmartImage Lite på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed på billeder og videoer, så du får en ultimativ synsoplevelse - det hele i realtid og med tryk på blot én knap.
SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
micha12359
24/08/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
riki57
01/09/2013
Italia
prodotto eccelllente
ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED