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Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

241S4LCS/00

Bæredygtig produktivitet
Den ergonomiske LED-skærm fra Philips med 25 % genbrugsmaterialer og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med energibesparende og ergonomisk LED-skærm

Bæredygtig produktivitet

  • S-line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skærm

LED-teknologi sikrer naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning plus kabelstyring. Fodens brugervenlige højde, hældning, vinkel og rotation giver mulighed for at placere skærmen mest hensigtsmæssigt, så den fysiske belastning på lange arbejdsdage mindskes. Den smarte kabelføring giver mindre rod og får arbejdspladsen til at virke professionel.

Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort

Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort

Philips-skærmen kan, takket være sin avancerede SmartErgoBase, sænkes næsten helt ned til bordniveau for en komfortabel betragtningsvinkel. Lav ramme-til-bord-højde er den perfekte løsning, hvis du bruger briller med dobbeltslebne glas, trifokalglas eller glidende overgang til computerarbejde. Desuden giver den brugere med meget forskellige højder mulighed for at bruge skærmen i deres foretrukne vinkel- og højdeindstillinger, hvilket hjælper med at reducere træthed og overbelastning.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.