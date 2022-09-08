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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceAMVA LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

273P3QPYEB/00

Bæredygtig skærm i øko-design
PowerSensor AMVA LED-skærmen fra Philips med 65 % genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med PowerSensor sparer på elregningen

Bæredygtig skærm i øko-design

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD AMVA-skærm

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand

DisplayPort giver lyd og video via et enkelt langt kabel

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.