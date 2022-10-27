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Udgået
Full HD LED-TV
Alle i dit hjem vil nyde det krystalklare billede på Philips 4300-seriens Full HD LED-TV. Det minimalistiske design, levende billeder og fantastiske lyd gør det til det ideelle valg til ethvert rum i dit hus.
127 cm (50")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
Intet slår adrenalinsuset fra spil, sportsbegivenheder med højt tempo eller actionfilm. Derfor har dette Philips-TV 100 Hz Perfect Motion Rate, så du får fornøjelsen af billeder med glidende bevægelser. For selv om din puls kan hoppe op og ned, skal billedet ikke gøre det.
Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores ultratynde ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Louise38
27/10/2022
Danmark
Waow
Bedste tv jeg har haft mig, skide glad for det og billedet er stadig lige så godt som første dag jeg købte det
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Dato for brug 2022-06-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Dato for brug 2022-06-27
Kaltoft
14/12/2014
Danmark
Udmærket ekstra-TV.
Helt sikkert et udmærket TV, specielt hvis det som her skal bruges i soveværelset. Billedkvaliteten er bestemt ikke i top, men det er prisen jo heller ikke, så det er vel fair nok. Jeg synes faktisk at dette TV er et godt eksempel på, at pris følger kvalitet. Vil man have top kvalitet, må man betale for det. I daglig brug er brugervenligheden helt fin, og der er gode menuer, hvis man har brug for lidt hjælp. Jeg mener dog at der mangler en grundig vejledning, til at søge kanaler. Det tog en del google-søgninger før jeg fandt ud af hvordan man indtaster netværksfrekvens, netværks ID, symbol rate og symbol hastighed. Og uden indlagte TV-kanaler er det altså et kedeligt TV. Alt i alt er det et fint TV, men ikke noget man jubler vildt og uhæmmet over. Dog klart anbefalelsesværdigt hvis man kan "nøjes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4319 Full HD LED-TV
DonL
26/02/2015
United Kingdom
Good TV but lacking features
I bought this TV two months ago, and I like it. Good picture, ok sound (a soundbar or external speakers are recommended, though) and ok feature set. The Pause TV function works just fine but the recording function is not worth using; buy an external recorder instead. HDMI and Scart input work perfect, including CEC (Consumer Electronics Control, i.e. using the TV's remote to control HDMI connected devices). The usability could be significantly improved though; the TV will not react to anything until about 30 seconds after being turned on. It's not possible to modify the channel list shown in the EPG; you can make a favorite list but while showing this you cannot see the EPG. If you buy this TV, be sure to also plan on buying an external recorder with a tuner appropriate for your TV signal.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 50PFT4319 Full HD LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Softwareopgradering påkrævet til Pause TV og USB-optagelse. Du kan se flere oplysninger om softwareopdateringen ved at besøge www.philips.com/TV og klikke på support.