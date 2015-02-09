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Udgået
AJ7010/12
Stå op med glæde
Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den indbyggede radio og naturlydene giver dig mulighed for at vælge at vågne op til din yndlingskilde. Temperatursensoren viser hele tiden indendørs og udendørs temperaturer.
Aluminium
Indendørs og udendørs temperatur
Slap af eller fald i søvn til rolige lyde. Philips clockradio leveres med et antal afslappende lyde. Vælg mellem regnskyl, bølgeskvulp, spa-musik m.m., og slap af i behagelig ro.
Vejroplysninger lige ved hånden. Clockradioen fra Philips giver dig opdaterede temperaturer. Den intelligente temperatursensor viser udendørstemperaturen hele tiden.
Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.
3.4
ud af 5
72
Anmeldelser
Jens64
09/02/2015
Deutschland
Gute Idee und Umgesetzt
Ein edler Radiowecker der spitzenmäßig funktioniert. Ausgepackt, angeschlossen und die richtige Uhrzeit ist eingestellt, als nächstes Batterien, ich hatte welche zu Hause, in den Außensensor der Temperaturanzeige eingelegt und funktioniert. Den Außensensor sofort ca. 5m außen ans Küchenfenster gestellt, Temperatur wird durch eine gemauerte Wand am Radio angezeigt ud ich habe jetzt in der Küche auch ein Außenthermometer mit digitaler Anzeige. Genau wie die Radiosender auf UKW einen klasse Empfang. Es ist das einzige UKW Empfangsteil, welches in meiner Wohnung richtig funktioniert, könnte auch daran liegen das es Monoempfang ist. Ist aber egal er steht im Schlafzimmer wo es nicht auf den Klang oder Sound ankommt. Nun den Radiowecker einstellen, Weckzeiten 1 und 2, Uhrzeit, welchen Wochentagen, mit Radio oder mit einprogrammierten Tönen. Muß ehrlich sagen war nicht ganz einfach, aber ich habe es dank der Bilder und der schriftlichen Anleitung doch verstanden, aber man kann sich ja auch helfen lassen und wenn es einmal eingestellt ist, dann ist ja gut. Deswegen ist es mir auch egal wo die Einstellknöpfe angebracht sind. So das wars, Fingerabdrücke abgeputzt, steht und funktioniert. Hoffe ich kann euch mit dieser Bewertung etwas helfen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Digitaler Radiowecker
vaneshb
29/07/2020
France
Dommage qu'il n'existe plus !
Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Dato for brug 2018-07-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Dato for brug 2018-07-29
Eddie57
31/07/2018
Nederland
buitensensor stuk
Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Klokradio met digitale tuner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Klokradio met digitale tuner