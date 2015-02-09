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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ7010/12

3.4

| (72) Anmeldelser

Stå op med glæde

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den indbyggede radio og naturlydene giver dig mulighed for at vælge at vågne op til din yndlingskilde. Temperatursensoren viser hele tiden indendørs og udendørs temperaturer.

Se alle fordele

til naturlyde

Stå op med glæde

  • Aluminium

  • Indendørs og udendørs temperatur

Med forudinstalleret afslapningsmusik kan du falde stille og roligt i søvn

Med forudinstalleret afslapningsmusik kan du falde stille og roligt i søvn

Slap af eller fald i søvn til rolige lyde. Philips clockradio leveres med et antal afslappende lyde. Vælg mellem regnskyl, bølgeskvulp, spa-musik m.m., og slap af i behagelig ro.

Temperaturdisplay for både indendørs og udendørs temperatur

Temperaturdisplay for både indendørs og udendørs temperatur

Vejroplysninger lige ved hånden. Clockradioen fra Philips giver dig opdaterede temperaturer. Den intelligente temperatursensor viser udendørstemperaturen hele tiden.

Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

72

Anmeldelser

09/02/2015

Deutschland

Deutschland

Gute Idee und Umgesetzt

Ein edler Radiowecker der spitzenmäßig funktioniert. Ausgepackt, angeschlossen und die richtige Uhrzeit ist eingestellt, als nächstes Batterien, ich hatte welche zu Hause, in den Außensensor der Temperaturanzeige eingelegt und funktioniert. Den Außensensor sofort ca. 5m außen ans Küchenfenster gestellt, Temperatur wird durch eine gemauerte Wand am Radio angezeigt ud ich habe jetzt in der Küche auch ein Außenthermometer mit digitaler Anzeige. Genau wie die Radiosender auf UKW einen klasse Empfang. Es ist das einzige UKW Empfangsteil, welches in meiner Wohnung richtig funktioniert, könnte auch daran liegen das es Monoempfang ist. Ist aber egal er steht im Schlafzimmer wo es nicht auf den Klang oder Sound ankommt. Nun den Radiowecker einstellen, Weckzeiten 1 und 2, Uhrzeit, welchen Wochentagen, mit Radio oder mit einprogrammierten Tönen. Muß ehrlich sagen war nicht ganz einfach, aber ich habe es dank der Bilder und der schriftlichen Anleitung doch verstanden, aber man kann sich ja auch helfen lassen und wenn es einmal eingestellt ist, dann ist ja gut. Deswegen ist es mir auch egal wo die Einstellknöpfe angebracht sind. So das wars, Fingerabdrücke abgeputzt, steht und funktioniert. Hoffe ich kann euch mit dieser Bewertung etwas helfen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Digitaler Radiowecker

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Dato for brug 2018-07-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Dato for brug 2018-07-29

31/07/2018

Nederland

Nederland

buitensensor stuk

Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7010 Klokradio met digitale tuner

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