Blød og bøjelig stoftaske til let transport

Tag din CD Soundmachine med dig overalt – i dens helt egen taske. Taksen er fremstillet af et blødt, eftergivende stof og beskytter din Soundmachine mod stød og bump. Taskens håndtag gør transporten endnu sikrere. Taskens veldesignede åbninger foran højttaleren og over de vigtigste betjeningsknapper giver dig mulighed for at nyde musikken, mens din Soundmachine er placeret i tasken. Tasken skjuler de knapper, der ikke bruges så ofte, f.eks. knappen, der låser CD-dækslet. En lynlås giver hurtig adgang til indholdet, hvis du har brug for at tage afspilleren ud af tasken.