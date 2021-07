Smart Control -softwaresuite

Kontroller og administrer alle offentlige skærme på dit netværk med dette kraftfulde softwareværktøj, der lader dig redigere indstillingerne for din skærm centralt via en tilslutning af typen RJ45 eller RS232. Med Smart Control kan du indstille videoindgangen, redigere farveindstillingerne, angive skærmens id, når du opretter videovægge, og selv diagnosticere hvert skærms status, således at du får alle de funktioner, du skal bruge for at kunne administrere dine skærme fra én central placering.