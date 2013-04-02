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Udgået

HD-videokamera

CAM102SB/00

3.6

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.

Se alle fordele

Genoplev minder i HD

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer

MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer

Nu kan du optage så meget, du ønsker, med microSD-kortstikket på videokameraet fra Philips. Lille størrelse med stor lagerkapacitet - microSD-kortet lagrer sikkert alle dine videoer og billeder. Den lille størrelse betyder også, at det ikke er noget problem at tage et par ekstra kort med. Det praktiske kortstik på videokameraet tager alle universelle microSD-kort, så du kan udvide din hukommelse til op til 32 GB, hvilket giver 16 timers video i HD. Gå bare i gang med at skyde løs.

Filmredigeringssoftware til dine videoer

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystalklare minder på video.

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB Videocamera HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB Videocamera HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SB Videocamera HD

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