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Udgået
CAM102SL/00
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee-videokameraet CAM102 giver dig minder, der forbliver krystalklare - med optagelse i Full HD. Optag videoer med et enkelt tryk på en knap, og del dem med det samme på tv'et og internettet. Nemt at slutte til enheder med det indbyggede USB-stik.
Gå aldrig glip af et fantastisk øjeblik igen. Med den hurtige opstartstid på videokameraet fra Philips kan du gå i gang med at optage med det samme. Takket være adskillige avancerede funktioner, som hurtig processor og dedikeret signalbehandling, tager det kun to sekunder at starte videokameraet fra Philips. Knapperne er designet med tanke på enkelthed, så du bare skal trykke på én knap for at starte med at filme i high definition. Med videokameraet fra Philips er du altid klar til at indfange overraskende begivenheder uden at gå glip af noget.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
3.4
ud af 5
19
Anmeldelser
PG45
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder
Sjeng58
09/10/2011
Nederland
Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder
Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder
Neut
09/10/2011
Nederland
dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken
Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM102SL HD-camcorder