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Udgået

HD-videokamera

CAM110BL/00

4.2

| (9) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.

Se alle fordele

Med avanceret anti-rystelsesteknologi

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube

Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

9

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

1

25/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Know your photo requirements...

I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD camcorder

20/07/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-Camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-Camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'

Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-camcorder

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