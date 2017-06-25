Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.
Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.
4.2
ud af 5
9
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
wisiwig
25/06/2017
United Kingdom
Know your photo requirements...
I read the other reviews which I did not find helpful or reflect my own. I have been using this camera, purchased through CPC for over two years. I like to take spur of the moment shots, as well as the usual holiday snaps. This camera is fabulous for both, the antishake is amazing as is the sound recording. When you arrive home you can view directly to your TV at HDMI quality(I have a 60" LED TV which brings ouit the best in my photos. Take photos or videos, control is simple and you focus on the shot you are taking.Well done Phillips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD camcorder
NeuerFreund
20/07/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-Camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-Camcorder
Jeronimo73
20/05/2012
Nederland
Perfecte kwaliteit in een handzaam 'jasje'
Hele praktische camera, makkelijk mee te nemen en goede HD beeldkwaliteit. De camera is binnen een paar seconden gebruiksklaar. Opnames bewerken werkt naadloos met iMovie van Apple, wat voor mij een must is. Erg tevreden metbdeze handzame camera!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BL HD-camcorder