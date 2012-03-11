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Udgået
CAM110BU/00
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.
Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.
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3.4
ud af 5
82
Anmeldelser
Hajo3816
11/03/2012
Deutschland
Philips CAM110BU/00
Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder