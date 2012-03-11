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Udgået

HD-videokamera

CAM110BU/00

3.4

| (82) Anmeldelser

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.

Se alle fordele

Med avanceret anti-rystelsesteknologi

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Lille og slankt design, der passer nemt i lommen

Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi

Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

82

Anmeldelser

11/03/2012

Deutschland

Deutschland

Philips CAM110BU/00

Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-Camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-Camcorder

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110BU HD-camcorder

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