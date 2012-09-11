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Udgået

HD-videokamera

CAM110SL/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.

Se alle fordele

Med avanceret anti-rystelsesteknologi

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Integreret batteri gør det nemt at oplade via USB

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder

15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL Caméra HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL Caméra HD

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