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Udgået
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.
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4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
BBMartin
11/09/2012
Nederland
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder
pieterwvd46
11/09/2012
Nederland
Bekræftet køber
heerlijk toestel met goede resultataen
Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL HD-camcorder
musso06
15/07/2012
France
Simplicité et Ergonomie
Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL Caméra HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM110SL Caméra HD