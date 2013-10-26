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Udgået

HD-videokamera

CAM150OR/00

4

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

ESee camcorder CAM150 er robust og vandtæt og fremragende til brug både indendørs og udendørs, selv i vand eller sne. Avanceret anti-rystelsesfunktion giver den skarpeste video, og optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så deling altid er nemt.

Se alle fordele

Selv i vand eller sne

Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Lille og slankt design, der passer nemt i lommen

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering

Hurtigt indtryk til videohøjdepunkter i en minifilm

Hurtigt indtryk til videohøjdepunkter i en minifilm

Lav et hurtigt resume af de videoer, du har optaget – med et klik på en knap. Hurtigt indtryk vælger automatisk højdepunkterne fra dine nyeste videoer og sætter dem sammen til en opsummering af dine optagelser. Se essensen af dine videoer med det samme, eller brug opsummeringen til at minde dig selv om, hvad du har optaget. Det eneste, du skal gøre, er at vælge Quick Impression (hurtigt indtryk) på dit videokamera. Aldrig har det været så nemt at genopleve dine minder.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR Caméra HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR Caméra HD

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