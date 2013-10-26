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Udgået
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
ESee camcorder CAM150 er robust og vandtæt og fremragende til brug både indendørs og udendørs, selv i vand eller sne. Avanceret anti-rystelsesfunktion giver den skarpeste video, og optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så deling altid er nemt.
Lav et hurtigt resume af de videoer, du har optaget – med et klik på en knap. Hurtigt indtryk vælger automatisk højdepunkterne fra dine nyeste videoer og sætter dem sammen til en opsummering af dine optagelser. Se essensen af dine videoer med det samme, eller brug opsummeringen til at minde dig selv om, hvad du har optaget. Det eneste, du skal gøre, er at vælge Quick Impression (hurtigt indtryk) på dit videokamera. Aldrig har det været så nemt at genopleve dine minder.
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4.0
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR Caméra HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM150OR Caméra HD