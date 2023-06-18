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Udgået

HD-videokamera

CAM200BL/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet

Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.

Se alle fordele

med indbygget Wi-Fi

Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet

Go Live for trådløs videosending til websteder via UStream

Go Live for trådløs videosending til websteder via UStream

Send begivenhederne direkte med eSee-videokameraet, og del alt, hvad der sker, mens det sker. Du skal bare oprette en Wi-Fi-forbindelse og vælge "Go Live". Det, du optager, streames derefter til webstedet UStream, hvor familie og venner kan se det, uanset hvor de er. Lad dine kære tage del i dine oplevelser, og del alle livets største øjeblikke, mens de foregår.

Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200BL HD camcorder

Dato for brug 2022-12-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200BL HD camcorder

Dato for brug 2022-12-18

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