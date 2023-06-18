Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Bare swipe dine store øjeblikke over på TV eller internet
Med Philips ESee CAM200 kan du optage video og fotos nemt, og det er enklere end nogensinde før at dele dem. Kør fingeren hen over 3" berøringsskærmen for at dele dine optagelser på TV eller internet - øjeblikkeligt, trådløst.
Send begivenhederne direkte med eSee-videokameraet, og del alt, hvad der sker, mens det sker. Du skal bare oprette en Wi-Fi-forbindelse og vælge "Go Live". Det, du optager, streames derefter til webstedet UStream, hvor familie og venner kan se det, uanset hvor de er. Lad dine kære tage del i dine oplevelser, og del alle livets største øjeblikke, mens de foregår.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200BL HD camcorder
Dato for brug 2022-12-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM200BL HD camcorder
Dato for brug 2022-12-18