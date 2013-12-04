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Udgået
Fang og del store øjeblikke – det er nemt
Det er ingen sag at optage videoer og tage billeder i Full HD med ESee camcorder CAM300. Med dets 3" touchscreen kan du betjene det intuitivt, og med funktionerne omgående redigering og hurtigt indtryk kan du straks vise det til andre enten på TV eller online.
Full HD-videoer er gode til visning på HD-TV. Men hvis du vil sende din video via e-mail eller dele den online, skal den store HD-fil komprimeres og konverteres til et e-mail-venligt format. Dit videokamera eliminerer dilemmaet ved at tilbyde optagelse i to formater. Aktiver funktionen, hvorefter dine videoer optages i to formater samtidigt – Full HD (1080p) og det e-mail-venlige format QWVGA (240p). På den måde kan du nyde dine videoer i optimal kvalitet på dit HD TV, samtidigt med at du får et format, der er klar til øjeblikkelig elektronisk deling.
Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstandene mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300BL Videocámara de alta definición
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for CAM300BL Videocámara de alta definición