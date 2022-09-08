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Udgået

Cube-mikrolydsystem

DCM105/12

Besat af lyd

Tilslut din iPod-afspiller. Lyt til din musik via én enkel fjernbetjening. Flot lyd og stilfuldt design. Læn dig tilbage, slap af, og nyd din musik hele dagen på din egen måde.

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Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

  • Dockingstation til iPod

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.

iPod-musikafspilning og opladning

iPod-musikafspilning og opladning

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

Tekniske specifikationer

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