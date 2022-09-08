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Udgået
DCM105/12
Besat af lyd
Tilslut din iPod-afspiller. Lyt til din musik via én enkel fjernbetjening. Flot lyd og stilfuldt design. Læn dig tilbage, slap af, og nyd din musik hele dagen på din egen måde.
Dockingstation til iPod
Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.
iPod-musikafspilning og opladning
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
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