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Udgået
DLC3104U/00
1,2 m USB til Micro-kabel
Oplader din enhed, når den er tilsluttet, og fungerer sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!
Synkroniser og oplad
1,2 meter
Tag det med dig, opbevar det ved dit skrivebord, eller udskift det, du har mistet, så du altid kan tilslutte og oplade, når du har brug for det.
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik – så er det nemt at oplade, når du har brug for det.
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