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Udgået

Etui

DLN1769/10

Beskyttelse, som er nem at tage med

Praktisk, når du er på farten. Det slanke etui er fremstillet af robust nylon med en blød inderside kan beskytte alene eller lægges i tasken. Den justerbare strop gør den behagelig at have på og kan også sættes på hovedstøtten i bilen!

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med flere funktioner

Beskyttelse, som er nem at tage med

  • til iPad og iPad 2

Moderne nylonbeklædning

Dette etui er lavet af lækkert og holdbart nylon, så det beskytter din enhed - på en stilfuld måde.

Bæretasken kan bruges alene eller puttes i tasken

Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.

Indvendig lomme med lynlås, der kan udvides, til id, nøgler eller penge

Den indvendige lomme, der kan udvides, er nyttig til opbevaring af id-kort, nøgler eller penge, og den har en lynlås.

Tekniske specifikationer

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