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Udgået
DLN1769/10
Beskyttelse, som er nem at tage med
Praktisk, når du er på farten. Det slanke etui er fremstillet af robust nylon med en blød inderside kan beskytte alene eller lægges i tasken. Den justerbare strop gør den behagelig at have på og kan også sættes på hovedstøtten i bilen!
til iPad og iPad 2
Dette etui er lavet af lækkert og holdbart nylon, så det beskytter din enhed - på en stilfuld måde.
Du kan bruge etuiet til beskyttelse af enheden på farten, eller bruge den som et ekstra beskyttende lag i din taske eller rygsæk.
Den indvendige lomme, der kan udvides, er nyttig til opbevaring af id-kort, nøgler eller penge, og den har en lynlås.
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